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Номер извещения
31705082883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по заправке картриджей для принтеров для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
Контактный телефон
+7 4112 40-59-53
Факс
Адрес электронной почты
mfc.dogovor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынов Айсен Александрович
Место рассмотрения предложений
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2.17
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке картриджей для нужд ГАУ "МФЦ РС(Я)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 12:00 GMT +310.05.2017 12:0010.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082883Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке картриджей для нужд ГАУ "МФЦ РС(Я)"Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2.17
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 12:0010.05.2017 12:0010.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082883Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по заправке картриджей для нужд ГАУ "МФЦ РС(Я)"Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2.17
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке картриджей для нужд ГАУ "МФЦ РС(Я)"
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ МФЦ РС(Я)
Все закупки и тендеры ГАУ МФЦ РС(Я)
Адрес местонахождения
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
95.11.10
95.11
Документация лота
Кол-во: 1
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