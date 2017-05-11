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Номер извещения
31705082776
Уникальный номер закупки
281
Наименование закупки
Поставка медно-никелевого сплава
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-60-55
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лихачев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медно-никелевого проката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 20:00 GMT +311.05.2017 20:0011.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медно-никелевого прокатаЗлатоуст
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 06:0012.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082776Дата и время вскрытия заявок Поставка медно-никелевого прокатаЗлатоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медно-никелевого проката
Начальная цена
202 488,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
125 846,29 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.45.2
27.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13000
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