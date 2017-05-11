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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку раскатных колец.

    Запрос предложений на поставку раскатных колец.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705062Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку раскатных колецКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку раскатных колец.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    sokolov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Владимир Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку раскатных колец

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 11:00 GMT +311.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705062Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку раскатных колецКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 11:0011.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705062Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку раскатных колецКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 16:3031.05.2017 16:3031.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705062Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку раскатных колецКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 16:3031.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705062Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку раскатных колецКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку раскатных колец

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    21.12.2022 22:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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