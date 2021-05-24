ЭА 3655/21 Поставка макаронных изделий для нужд краевого государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Минусинский детский дом" в 2021 году 0119200000121004086

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121004086 Уникальный номер закупки 0119200000121004086 Номер закупки Наименование закупки ЭА 3655/21 Поставка макаронных изделий для нужд краевого государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Минусинский детский дом" в 2021 году 0119200000121004086 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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