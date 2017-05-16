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Номер извещения
31705082167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
P/n SB3-002-016-04; Верхняя крышка подлокотника кресла пилота(правая)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n SB3-002-016-04; Верхняя крышка подлокотника кресла пилота(правая)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n SB3-002-016-04; Верхняя крышка подлокотника кресла пилота(правая)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n SB3-002-016-04; Верхняя крышка подлокотника кресла пилота(правая)
Начальная цена
3 105,76
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
P/n AW233401-101; Винт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n AW233401-101; ВинтСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n AW233401-101; ВинтСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n AW233401-101; Винт
Начальная цена
194,70
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
P/n AW231020001-03; Информационная наклейка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n AW231020001-03; Информационная наклейкаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n AW231020001-03; Информационная наклейкаСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n AW231020001-03; Информационная наклейка
Начальная цена
194,70
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
P/n AW233401-01; Накладка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n AW233401-01; НакладкаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n AW233401-01; НакладкаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n AW233401-01; Накладка
Начальная цена
973,50
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
P/n NAS1832-3-3; Резьбовая втулка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n NAS1832-3-3; Резьбовая втулкаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n NAS1832-3-3; Резьбовая втулкаСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n NAS1832-3-3; Резьбовая втулка
Начальная цена
177,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
P/n 411-0716-1; Рычаг-фиксатор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n 411-0716-1; Рычаг-фиксаторСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n 411-0716-1; Рычаг-фиксаторСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n 411-0716-1; Рычаг-фиксатор
Начальная цена
1 161,12
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
P/n 416-0019-1; Сердечник электрического разъема
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n 416-0019-1; Сердечник электрического разъемаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n 416-0019-1; Сердечник электрического разъемаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n 416-0019-1; Сердечник электрического разъема
Начальная цена
1 836,08
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
P/n 411-0748-3; Направляющая планка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n 411-0748-3; Направляющая планкаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n 411-0748-3; Направляющая планкаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n 411-0748-3; Направляющая планка
Начальная цена
861,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
P/n 411-0725-1; Втулка ручки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082167Дата и время окончания срока приема заявок p/n 411-0725-1; Втулка ручкиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082167Дата и время вскрытия заявок p/n 411-0725-1; Втулка ручкиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n 411-0725-1; Втулка ручки
Начальная цена
900,34
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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