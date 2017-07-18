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Номер извещения
ГП705060
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142172, Москва, Щербинка, Щербинка, Симферопольское шоссе, 19
Почтовый адрес
142172, Москва, Щербинка, Щербинка, Симферопольское шоссе, 19
Контактный телефон
+7 926 294-47-12
Факс
+7 495 595-39-93
Адрес электронной почты
tenders@plackart.com
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Наталья Борисовна
Место рассмотрения предложений
Щербинка
Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2017 14:30 GMT +318.07.2017 14:3018.07.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705060Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.07.2017 16:0021.07.2017 16:0021.07.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705060Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка
Дата и время проведения
24.07.2017 10:0024.07.2017 10:0024.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705060Дата и время проведения Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка
Подведение итогов не позднее
24.07.2017 11:0024.07.2017 11:0024.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705060Подведение итогов не позднее Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ
Начальная цена
7 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Установка для наплавки валов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Плакарт
Все закупки и тендеры ЗАО Плакарт
Адрес местонахождения
142172, Москва, Щербинка, Щербинка, Симферопольское шоссе, 19
28.51.11.120
28.41.1
Документация лота
Кол-во: 1
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