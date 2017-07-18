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    Главная / Торги / Установка для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ

    Установка для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2017 14:3018.07.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705060Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинкаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Описание установки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Плакарт
    Все закупки и тендеры ЗАО Плакарт

    Юридический адрес

    142172, Москва, Щербинка, Щербинка, Симферопольское шоссе, 19

    Почтовый адрес

    142172, Москва, Щербинка, Щербинка, Симферопольское шоссе, 19

    Контактный телефон

    +7 926 294-47-12

    Факс

    +7 495 595-39-93

    Адрес электронной почты

    tenders@plackart.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусева Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Щербинка

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2017 14:30 GMT +318.07.2017 14:3018.07.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705060Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.07.2017 16:0021.07.2017 16:0021.07.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705060Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка

    Дата и время проведения

    24.07.2017 10:0024.07.2017 10:0024.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705060Дата и время проведения Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2017 11:0024.07.2017 11:0024.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705060Подведение итогов не позднее Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.07.201724.07.2017 11:0024.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705060Подведение итогов не позднее Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФЩербинка

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа Установки для наплавки валов модели УСН 900-8000ГФ

    Начальная цена

    7 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Установка для наплавки валов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договором

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Плакарт
    Все закупки и тендеры ЗАО Плакарт

    Адрес местонахождения

    142172, Москва, Щербинка, Щербинка, Симферопольское шоссе, 19

    Классификатор ОКПД2

    28.51.11.120

    Услуги по нанесению металлических покрытий методом термического напыления

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.1

    Производство металлообрабатывающих станков

    Документация лота

    Описание установки

    13.09.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка напыления валов"

    Кол-во: 1

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