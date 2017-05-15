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Номер извещения
31705085664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по созданию структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети офисного здания Камского филиала АО «НПО Энергомаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Марк Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Создание структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети офисного здания Пермского отделения АО "НПО Энергомаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705085664Дата и время окончания срока приема заявок Создание структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети офисного здания Пермского отделения АО "НПО Энергомаш"Химки
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 12:0015.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705085664Дата и время вскрытия заявок Создание структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети офисного здания Пермского отделения АО "НПО Энергомаш"Химки
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705085664Подведение итогов не позднее Создание структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети офисного здания Пермского отделения АО "НПО Энергомаш"Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Создание структурированной кабельной системы (СКС) локальной вычислительной сети офисного здания Пермского отделения АО "НПО Энергомаш"
Начальная цена
2 168 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 843,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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