Поставка направляющих для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара - не более 120 (ста двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания договора. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета Поставщика. Оплата авансового платежа в размере 100% от суммы договора, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком после подписания договора Сторонами. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным, после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.