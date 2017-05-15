"Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор""

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в 100% размере по факту поставки товара на основании подписанных уполномоченными лицами товарной накладной формы ТОРГ-12 и счет-фактуры в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счет-фактуры и подписания товарной накладной формы ТОРГ-12. В товарной накладной, счетах-фактурах и прочих документах указать номер и дату договора.