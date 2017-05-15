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Номер извещения
31705082568
Уникальный номер закупки
32.1-3
Наименование закупки
Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 17:00 GMT +315.05.2017 17:0015.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082568Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 08:0016.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082568Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.05.201716.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082568Подведение итогов не позднее Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка цифровых тахографов для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
1 325 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
98шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка и установка Товара осуществляется Исполнителем путем доставки в место нахождения Заказчика по адресу: РФ, 628422, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, производственная база Филиала №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
29.31.30.000
27.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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