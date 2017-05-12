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Номер извещения
ГП705057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство здания весовая, КПП Колпино
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-28 доб. 2385
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
k.nikitin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Кирилл Николаевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительство здания КПП Колпино
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 16:00 GMT +312.05.2017 16:0012.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705057Дата и время окончания срока приема заявок Строительство здания КПП КолпиноБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 16:0012.05.2017 16:0012.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705057Дата и время вскрытия заявок Строительство здания КПП КолпиноБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 09:0031.05.2017 09:0031.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705057Подведение итогов не позднее Строительство здания КПП КолпиноБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство здания КПП Колпино
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Строительство здания весовая, КПП Колпино
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
41.20.40.000
F
Документация лота
Кол-во: 1
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