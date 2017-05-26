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Номер извещения
ГП705055
Уникальный номер закупки
068
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. (лот № 1 – перевозка автотранспортом, лот № 2 – предоставление приватных вагонов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-61-20
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Bulyulin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булюлин Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 1 – перевозка автотранспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 11:00 GMT +326.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705055Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 1 – перевозка автотранспортомЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 11:0026.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705055Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 1 – перевозка автотранспортомЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705055Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 1 – перевозка автотранспортомЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 1 – перевозка автотранспортом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ПАО "Уралмашзавод" Екатеринбург пл.1-й ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.41
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 2 – предоставление приватных вагонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 11:00 GMT +326.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705055Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 2 – предоставление приватных вагоновЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 11:0026.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705055Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 2 – предоставление приватных вагоновЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705055Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 2 – предоставление приватных вагоновЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей ЭКГ-18 № 9 по маршруту: г. Екатеринбург – г. Ковдор Мурманской обл., ст. Ковдор Октябрьской ж.д. лот № 2 – предоставление приватных вагонов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ПАО "Уралмашзавод" Екатеринбург пл.1-й ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.20
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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