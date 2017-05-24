Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 45 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае, если договор заключается с Поставщиком соответствующим критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течении 30 календарных дней. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с ориентировочной датой поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 3 (Трех) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до «22» августа 2017г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 3 (Три) рабочих дня до «22» августа 2017г., Поставщик обязуется поставить товар до «22» августа 2017г. включительно.