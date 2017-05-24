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Номер извещения
ГП705049
Уникальный номер закупки
46/17
Наименование закупки
Поставка материалов (уплотнительные материалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 07:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-21
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов (уплотнительные материалы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 08:00 GMT +324.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705049Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов (уплотнительные материалы)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 08:0024.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705049Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов (уплотнительные материалы)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 08:0020.06.2017 08:0020.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705049Подведение итогов не позднее Поставка материалов (уплотнительные материалы)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов (уплотнительные материалы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка материалов (уплотнительные материалы)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
35.30.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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