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Номер извещения
ГП705050
Уникальный номер закупки
045-ЗП/17-069
Наименование закупки
Поставка силового кабеля для выполнения ремонтных работ Здания насосной внешней перекачки конденсата УКПГ1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 07:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка силового кабеля для выполнения ремонтных работ Здания насосной внешней перекачки конденсата УКПГ1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705050Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового кабеля для выполнения ремонтных работ Здания насосной внешней перекачки конденсата УКПГ1.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705050Дата и время вскрытия заявок Поставка силового кабеля для выполнения ремонтных работ Здания насосной внешней перекачки конденсата УКПГ1.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 16:0026.05.2017 16:0026.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705050Подведение итогов не позднее Поставка силового кабеля для выполнения ремонтных работ Здания насосной внешней перекачки конденсата УКПГ1.Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силового кабеля для выполнения ремонтных работ Здания насосной внешней перекачки конденсата УКПГ1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1500 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Северо-Уренгойское месторождение, Надымский район, склад ГКП-1 ЗАО «Нортгаз» (200 км. от г. Новый Уренгой, район УКПГ-15)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
31.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
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