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Номер извещения
31705084215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-94
Факс
--
Адрес электронной почты
tp@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Василий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 15:30 GMT +323.05.2017 15:3023.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084215Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»Ханты-Мансийск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 07:3024.05.2017 07:3024.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084215Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»Ханты-Мансийск
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 16:0025.05.2017 16:0025.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084215Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.201725.05.2017 16:0025.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084215Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»Ханты-Мансийск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы поиска, отбора и реализации инновационных проектов «Инновации для Югры»
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекта договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекта договора и технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
63.11.1
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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