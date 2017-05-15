"На право заключения договора на поставку хлебобулочных изделий"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке и разгрузке товара в место назначения, в том числе подъем на этаж, стоимость услуг по хранению товара на складе Поставщика, страхование, НДС, иные расходы Поставщика. Условия оплаты: по факту 100 % поставки Товара; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 банковских дней после представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12).