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    Главная / Торги / L-валин

    L-валин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 09:0004.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705046Дата и время окончания срока приема заявок L-валинБелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    L-валин

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    график поставок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70143

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    i.blazhievskaya@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блажиевская Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    L-валин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2017 09:00 GMT +304.05.2017 09:0004.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705046Дата и время окончания срока приема заявок L-валинБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2017 09:0004.05.2017 09:0004.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705046Дата и время вскрытия заявок L-валинБелгород

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2017 17:3012.05.2017 17:3012.05.2017 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705046Подведение итогов не позднее L-валинБелгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.05.201712.05.2017 17:3012.05.2017 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705046Подведение итогов не позднее L-валинБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    L-валин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    24000кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ЗАО «БелКом»: Белгородская обл., Ивнянский р-н., р.п. Ивня. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод» (ПКЗ): Белгорордская обл., п. Прохоровка. 3. ООО «Прохоровские комбикорма» (ПКК): Белгорордская обл., п. Прохоровка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 кд с момента поставки товара на склад Покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.1

    Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и синтетический каучук в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "L-валин"

    Кол-во: 24000

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