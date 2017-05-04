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Номер извещения
ГП705046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
L-валин
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70143
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
i.blazhievskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блажиевская Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
L-валин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 09:00 GMT +304.05.2017 09:0004.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705046Дата и время окончания срока приема заявок L-валинБелгород
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 09:0004.05.2017 09:0004.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705046Дата и время вскрытия заявок L-валинБелгород
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 17:3012.05.2017 17:3012.05.2017 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705046Подведение итогов не позднее L-валинБелгород
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.05.201712.05.2017 17:3012.05.2017 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705046Подведение итогов не позднее L-валинБелгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
L-валин
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24000кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ЗАО «БелКом»: Белгородская обл., Ивнянский р-н., р.п. Ивня. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод» (ПКЗ): Белгорордская обл., п. Прохоровка. 3. ООО «Прохоровские комбикорма» (ПКК): Белгорордская обл., п. Прохоровка.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24000
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