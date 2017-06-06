Запрос предложений на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции водопровода Ø500 мм (прокладка методом ГНБ) по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705116792 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции водопровода Ø500 мм (прокладка методом ГНБ) по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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