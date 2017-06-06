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Номер извещения
31705116792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции водопровода Ø500 мм (прокладка методом ГНБ) по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 17:30 GMT +306.06.2017 17:3006.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116792Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 17:3006.06.2017 17:3006.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705116792Дата и время вскрытия заявок Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
05.08.2017 12:0005.08.2017 12:0005.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116792Подведение итогов не позднее Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.08.201705.08.2017 12:0005.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116792Подведение итогов не позднее Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция водопровода Ду 500мм из труб ПЭ 100 методом ГНБ по ул. Острогожская в г. Воронеж (участок 123,45 м)
Начальная цена
6 050 239,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.21.22.110
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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