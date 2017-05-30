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Номер извещения
ГП705044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлорукава по ТУ8Д4.498.469 допускается замена на ТУ3100-001-93545637-2006 для заказа «Запасный части для АЭС Тяньвань»:
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
rti@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Вера Борисовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Поставка металлорукава по ТУ8Д4.498.469 допускается замена на ТУ3100-001-93545637-2006 для заказа «Запасный части для АЭС Тяньвань»:
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 15:00 GMT +330.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорукава по ТУ8Д4.498.469 допускается замена на ТУ3100-001-93545637-2006 для заказа «Запасный части для АЭС Тяньвань»: Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 15:0030.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705044Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорукава по ТУ8Д4.498.469 допускается замена на ТУ3100-001-93545637-2006 для заказа «Запасный части для АЭС Тяньвань»: Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201726.06.2017 14:0026.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705044Подведение итогов не позднее Поставка металлорукава по ТУ8Д4.498.469 допускается замена на ТУ3100-001-93545637-2006 для заказа «Запасный части для АЭС Тяньвань»: Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлорукава по ТУ8Д4.498.469 допускается замена на ТУ3100-001-93545637-2006 для заказа «Запасный части для АЭС Тяньвань»:
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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