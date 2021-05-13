выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования (датчиков М (М+) probe и XL (XL+) probe для аппарата FibroScan 502 для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 0142200001321008667

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321008667 Уникальный номер закупки 0142200001321008667 Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования (датчиков М (М+) probe и XL (XL+) probe для аппарата FibroScan 502 для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 0142200001321008667 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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