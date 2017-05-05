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Номер извещения
ГП705043
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Станция высокого давления system cleaners MS7.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 331-44-86
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
N.Puzeyko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пузейко Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Станция высокого давления system cleaners MS7.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 10:00 GMT +305.05.2017 10:0005.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705043Дата и время окончания срока приема заявок Станция высокого давления system cleaners MS7.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 10:0005.05.2017 10:0005.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705043Дата и время вскрытия заявок Станция высокого давления system cleaners MS7.Брянск
Подведение итогов не позднее
10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705043Подведение итогов не позднее Станция высокого давления system cleaners MS7.Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Станция высокого давления system cleaners MS7.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
243351 Брянская обл. Выгоничский р-н. 39 км трассы М13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
36
E
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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