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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностики

    Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705035Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностикиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705035

    Уникальный номер закупки

    317

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.leushina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леушина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 11:00 GMT +310.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705035Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностикиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 11:0010.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705035Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностикиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705035Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностикиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на закупку системы цифрового управления и диагностики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система цифрового управления и диагностики "

    Кол-во: 1

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