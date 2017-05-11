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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705079084
Уникальный номер закупки
98
Наименование закупки
Поставка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 15:00 GMT +311.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705079084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 15:3011.05.2017 15:3011.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705079084Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей
Начальная цена
469 274,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Часть III) и Проектом Договора (Часть IV)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
26.20.40.120
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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