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Номер извещения
ГП705032
Уникальный номер закупки
243
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора поставки бурового инструмента для нужд АО "Трансинжстрой" в мае 2017 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 419-12-31
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бурового инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 14:00 GMT +311.05.2017 14:0011.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705032Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бурового инструмента Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 14:0011.05.2017 14:0011.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705032Дата и время вскрытия заявок Закупка бурового инструмента Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бурового инструмента
Начальная цена
1 225 352,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - до 25 мая 2017 г. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником установленной предельной (максимальной) стоимости продукции является основанием для отклонения заявки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
46.74.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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