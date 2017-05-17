Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена договора включает все расходы Поставщика: стоимость товара, расходы на упаковку, доставку, экспедирование товара до места разгрузки, разгрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих выплате, а так же иные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе НДС (если облагается). Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком в размере 100% от суммы договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания товарной накладной (ф. ТОРГ-12), на основании счета Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.