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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705078703
Уникальный номер закупки
107-17
Наименование закупки
Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки (для взрослого), чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца (для взрослого)) для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вольная, д. 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки, чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 08:30 GMT +311.05.2017 08:3011.05.2017 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078703Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки, чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца).Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 08:3111.05.2017 08:3111.05.2017 08:31Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705078703Дата и время вскрытия заявок Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки, чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца).Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки, чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца).
Начальная цена
218 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 370,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
22.29
22.29
Документация лота
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