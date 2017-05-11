Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки (для взрослого), чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца (для взрослого)) для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705078703 Уникальный номер закупки 107-17 Номер закупки Наименование закупки Поставка рекламной продукции (солнцезащитные очки (для взрослого), чехол для солнцезащитных очков, козырек от солнца (для взрослого)) для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА

Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ Юридический адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1, Почтовый адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1 Контактный телефон +7 495 366-76-11 Факс +7 495 366-76-11 Адрес электронной почты BerezaLA@gm.vniiem.ru Ф.И.О. контактного лица Василькова Наталья Васильевна Место рассмотрения предложений Москва, ул. Вольная, д. 30 Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru