Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 20% от стоимости работ в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора подряда. (При условии наличия условия авансирования работ.) Погашение аванса Подрядчиком производится посредством вычета пропорциональных сумм в процентах от стоимости выполненных работ, указанных в каждой справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по каждому акту приемки выполненных работ (форма № КС-2). Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании счетов, представленных Подрядчиком, в безналичном порядке путём перечисления средств со счета Заказчика на счёт Подрядчика платёжным поручением в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-30) за вычетом суммы погашаемого аванса, при условии предоставления счета-фактуры. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.