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Номер извещения
31705078571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Производство ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиационно-технического обеспечения) по адресам: здание дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по производству ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиауционно-технического обеспечения) по адресам: зд. дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078571Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производству ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиауционно-технического обеспечения) по адресам: зд. дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705078571Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по производству ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиауционно-технического обеспечения) по адресам: зд. дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 20:0030.05.2017 20:0030.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078571Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производству ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиауционно-технического обеспечения) по адресам: зд. дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 20:0030.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078571Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производству ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиауционно-технического обеспечения) по адресам: зд. дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по производству ремонтно-строительных работ на объектах ДАТО (департамент авиауционно-технического обеспечения) по адресам: зд. дока для ремонта самолетного оборудования, ул. Стартовая, д.17. лит.БГ, здание локального пожаротушения, ул. Стартовая, д.17, лит ЦВ, здание дока монтажного участка, ул. Стартовая, д.17, лит.П
Начальная цена
8 024 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
398,4 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СПб, ул. Стартовая, д.17, лит. ЦВ, БГ, ПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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