www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа магистрального грузового тепловоза серии 2ТЭ10МД в трёхсекционном исполнении.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109074, Российская Федерация, Москва, Славянская площадь, 2/5/4, строение 3, кабинет 5032
Почтовый адрес
109074, Российская Федерация, Москва, Славянская площадь, 2/5/4, строение 3, кабинет 5032
Контактный телефон
+7 499 638-22-98
Факс
+7 499 638-22-98
Адрес электронной почты
ivanovsn@locotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 14:00 GMT +305.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705026Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 14:0005.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705026Дата и время вскрытия заявок Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 23:5912.05.2017 23:5912.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705026Подведение итогов не позднее Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.201712.05.2017 23:5912.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705026Подведение итогов не позднее Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 года
Начальная цена
223 020 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109074, Российская Федерация, Москва, Славянская площадь, 2/5/4, строение 3, кабинет 5032
30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.