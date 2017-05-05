Продажа магистрального грузового тепловоза серии 2ТЭ10МД в трёхсекционном исполнении.

Лот 1

Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 года