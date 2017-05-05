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    Главная / Торги / Продажа магистрального грузового тепловоза серии 2ТЭ10МД в трёхсекционном исполнении.

    Продажа магистрального грузового тепловоза серии 2ТЭ10МД в трёхсекционном исполнении.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705026Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа магистрального грузового тепловоза серии 2ТЭ10МД в трёхсекционном исполнении.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Фотографии тепловоза

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ЛокоТех-Промсервис
    Все закупки и тендеры ЛТПС

    Юридический адрес

    109074, Российская Федерация, Москва, Славянская площадь, 2/5/4, строение 3, кабинет 5032

    Почтовый адрес

    109074, Российская Федерация, Москва, Славянская площадь, 2/5/4, строение 3, кабинет 5032

    Контактный телефон

    +7 499 638-22-98

    Факс

    +7 499 638-22-98

    Адрес электронной почты

    ivanovsn@locotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 14:00 GMT +305.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705026Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 14:0005.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705026Дата и время вскрытия заявок Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2017 23:5912.05.2017 23:5912.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705026Подведение итогов не позднее Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.201712.05.2017 23:5912.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705026Подведение итогов не позднее Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 годаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тепловоз магистральный грузовой в трёхсекционном исполнении 2ТЭ10МД №2335АБ/3239А, бывший в эксплуатации, в количестве 1 единица после капитального ремонта и модернизации с использованием модулей типа Super Skid производства General Electric, с оформленным Техническим решением о продлении срока службы до 2027 года

    Начальная цена

    223 020 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ЛокоТех-Промсервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛТПС
    Все закупки и тендеры ЛТПС

    Адрес местонахождения

    109074, Российская Федерация, Москва, Славянская площадь, 2/5/4, строение 3, кабинет 5032

    Классификатор ОКПД2

    30.2

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловоз"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    09.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Москва
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