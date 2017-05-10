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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление клиньев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7554
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksandr.Kassin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кассин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление клиньев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 09:00 GMT +310.05.2017 09:0010.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705025Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление клиньевСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705025Дата и время вскрытия заявок Изготовление клиньевСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление клиньев
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с офертой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский завод.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.62.20.000
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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