Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705022 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры техническое задание

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

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