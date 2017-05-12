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    Главная / Торги / Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).

    Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 10:3012.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705022Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +49 5505 933 32 доб. 475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    E.Korchagina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Корчагина Евгения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 10:30 GMT +312.05.2017 10:3012.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705022Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 10:3012.05.2017 10:3012.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705022Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705022Подведение итогов не позднее Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    проведение прочностных и термомеханических расчётов-1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, территория ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту оказания услуг в течении 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проведение прочностных и термомеханических расчётов"

    Кол-во: 1

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