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Номер извещения
ГП705022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+49 5505 933 32 доб. 475
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
E.Korchagina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Корчагина Евгения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 10:30 GMT +312.05.2017 10:3012.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705022Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 10:3012.05.2017 10:3012.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705022Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 13:0030.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705022Подведение итогов не позднее Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос котировок на оказание услуг построение конечно-элементных моделей конструкций испытательной камеры и адаптера и проведение прочностных и термомеханических расчётов камеры с экваториальным порт-плагом (TT+EPP) и камеры с адаптером и верхним порт-плагом (ТТ+адаптер+UРР).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
проведение прочностных и термомеханических расчётов-1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха, территория ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
71.20.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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