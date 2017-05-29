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Номер извещения
31705130441
Уникальный номер закупки
57
Наименование закупки
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
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Поставка ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130441Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал» г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705130441Дата и время вскрытия заявок Поставка ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал» г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Подведение итогов не позднее
29.07.2017 10:0029.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130441Подведение итогов не позднее Поставка ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал» г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201729.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130441Подведение итогов не позднее Поставка ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал» г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ступенчатых решеток, шнекового транспортера и шнекового пресса в комплекте со шкафом управления для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Начальная цена
13 408 980,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Луганская, 46.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.29.12.114
28.29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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