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    Главная / Торги / Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажный

    Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 08:0010.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705024Дата и время окончания срока приема заявок Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажныйЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор редакции АО Уралхиммаш

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 434 31-00515

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Natalya.Polyakova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 08:00 GMT +310.05.2017 08:0010.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705024Дата и время окончания срока приема заявок Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажныйЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 08:0010.05.2017 08:0010.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705024Дата и время вскрытия заявок Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажныйЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 10:0014.07.2017 10:0014.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705024Подведение итогов не позднее Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажныйЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 10:0014.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705024Подведение итогов не позднее Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажныйЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хибиногорский пер., 33, Екатеринбург, 620010, РоссияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа от 20 до 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор для измерения и регистрации температуры Элемер РМТ 39D – регистратор бумажный"

    Кол-во: 2

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