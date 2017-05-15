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Номер извещения
ГП705019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка отводов, переходов, тройников ст.09Г2С
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-35
Факс
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Адрес электронной почты
Yuriy.Yatsuk@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яцук Юрий Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка отводов, переходов, тройников ст.09Г2С
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 13:00 GMT +315.05.2017 13:0015.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705019Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отводов, переходов, тройников ст.09Г2СЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 13:0015.05.2017 13:0015.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705019Дата и время вскрытия заявок Закупка отводов, переходов, тройников ст.09Г2СЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка отводов, переходов, тройников ст.09Г2С
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка отводов, переходов, тройников ст.09Г2С согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Екатеринбург пер. Хибиногорский 33. промплощадка АО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
27.22.20.179
27.22.20.112
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 136
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