Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки выполнения работ: не более 30 календарных дней с момента заключения договора по каждой КНС. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.