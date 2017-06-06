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Номер извещения
31705131202
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-020-17
Наименование закупки
ОЗЦ-020-17 на право заключения договора на капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на объектах ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-24
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-9 и КНС-13
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131202Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-9 и КНС-13г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 12:0006.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131202Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-9 и КНС-13г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-9 и КНС-13
Начальная цена
988 478,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Дефектными ведомостями (Приложения №2, 3 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г.Тюмень, КНС-9 ул. Мельникайте, 44, стр.3; КНС-13 ул. Таллинская, 4, стр.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-20 и КНС-22
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131202Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-20 и КНС-22г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 12:0006.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131202Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-20 и КНС-22г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-20 и КНС-22
Начальная цена
752 678,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Дефектными ведомостями (Приложения №2, 3 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г.Тюмень, КНС-20 по ул. Елизарова, 1, стр.1; КНС-22 по ул.Щербакова,86, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-12 и КНС-43
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131202Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-12 и КНС-43г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 12:0006.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131202Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-12 и КНС-43г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт перегородок с устройством гидроизоляции на КНС-12 и КНС-43
Начальная цена
1 273 346,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Дефектными ведомостями (Приложения №2, 3 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г.Тюмень, КНС-12 ул. 30 лет Победы, 146, корп. 1, стр.1; КНС-43 по ул. пр.Солнечный, 27, стр.2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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