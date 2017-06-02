Закупка электротехнической продукции для нужд ООО «Эльгауголь»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Срок поставки не более 40 дней с учетом нахождения продукции в пути.

Станция назначения: Верхнезейск код 913206, ДВост ж.д., с подачей на подъездной путь п/п АО МШСС владелец ООО Мечел Транс Восток, Грузополучатель АО "Металлургшахтспецстрой" (6187) код 98288783 с пометкой для ООО "Эльгауголь", Почтовый адрес Грузополучателя :678960 Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д.13, корп.1, тел: 89142478968, Отгрузка транспортной компанией: Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь») Рассчитать логистику >

Эльгауголь Все закупки и тендеры Эльгауголь

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выключатель автоматический модульный iC60N ЗР С63 400/230 В, Iн=63 А, Iср=(5-10)Iн, 6 кА, IP20," Кол-во: 1

"Позиция 2" "Корпус Kaedra 340x610x160 (ШхВхГ), IP65 3 ряда по 12 модулей," Кол-во: 1

"Позиция 3" "Ящик управления освещением ЯУО№3 в сборе:" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кнопка красная, с фиксацией, IP65" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Кнопка черная, с возвратом, IP65" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Пост кнопочный, IP65" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Выключатель автоматический трехполюсный , 100А" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Щит силовой навесного исполнения, стальной, 800x600x250мм, IP66" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Мембранный разделитель с открытой мембраной, Dнар=100мм, с резьбой для прибора м20х1,5" Кол-во: 7

"Позиция 10" "Поплавковый переключатель-регулятор уровня, контроль трех уровней, ~250В, 6А, IP67, компл. С кабелем 5м." Кол-во: 7

"Позиция 11" "Дифференциальный блок" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Автоматический выключатель, 2п, 63А,х-каС" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Автоматический выключатель 1п,6А, х-ка С" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Автоматический выключатель 3п,10А, х-ка С" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Коробка клеммная IP65" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Секция нагревательная, L=15м, 30Вт/м" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Щит электрообогрева" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Контактор Iн=9A" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Реле тепловое Iн=1,6…2,5А" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Автоматический выключатель 1п,6А,х-ка С" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Расцепитель для автоматического выключателя" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Контактор, Iн=9А" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Контактор, Iн=65А" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Реле тепловое Iн=1…1,7А" Кол-во: 3

"Позиция 25" "Дифференциальный блок" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Автоматический выключатель, 3п, 63А,х-каС" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Сальник,IP68,для кабеля Ø7…12мм." Кол-во: 1

"Позиция 28" "Держатель маркировки" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Кнопка "аварийной остановки" возврат поворотом, 1Р3, Ø22мм. IP66" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Кнопка, с возвратом, зеленая, 1НО,Ø22мм. IP66" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Корпус, 2 отв. Для устр. Ø22мм. IP65" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Пост управления Пуск/Стоп в составе:" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Моноблочное устройство ввода резерва 4п, Iн=630А" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Автоматический выключатель с расцепителем Micrologic 2.3, Iн=630А" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Щит силовой 800x2200x600 (ШхВхГ)" Кол-во: 1

"Позиция 36" "DIN-рейка 35/7,5 с перфорацией (L=2000мм)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Монтажная скоба плоская" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Монтажная плата навесная (в комплекте с крепежными элементами)" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Планка маркировки клеммы (пустая без надписи)" Кол-во: 178

"Позиция 40" "Концевой стопор клемм (на DIN-рейку 35)" Кол-во: 24

"Позиция 41" "Концевая крышка клеммы" Кол-во: 18

"Позиция 42" "Клемма заземляющая пружинная 4-конт. Желто-зел." Кол-во: 13

"Позиция 43" "Клемма проходная пружинная 4-конт. Красная" Кол-во: 37

"Позиция 44" "Клемма проходная пружинная 4-конт. Синяя" Кол-во: 44

"Позиция 45" "Клемма проходная пружинная 4-конт. Серая" Кол-во: 64

"Позиция 46" "Клемма с ножевым размыкателем пружинная 3-конт. Серая" Кол-во: 20

"Позиция 47" "Разделительная пластина" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Рычажная клемма с держателем предохранителя 5х20мм, с индикацией ±24В" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Розетка с метал. Фиксатором (для реле серии 55.32)" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Реле промежуточное, Uкат±24 В,10А,2НО/Н3" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Клеммная колодка для модулей ввода/вывода,40 конт.,винтовой зажим" Кол-во: 6

"Позиция 52" "Модуль дискретных выходов,16 выхода (16 нормально разомкнутых реле)" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Модуль дискретных входов,32 входа (4группы по 8 каналов), Uвх:±24В" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Модуль аналоговых выходов, 8 каналов 0...25мА/0…20мА/4…20мА" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Модуль аналоговых входов, 8 каналов 4…20мА/1…5В" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Мост (шлюз/маршрутизатор) MODBUS (RS232/RS485) ETHERNET" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Блок-контакт состояния автоматического выключателя" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Автоматический выключатель однополюсный, 6А,х-каС" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, желто/зеленого цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 3

"Позиция 60" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, голубого цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, черного цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Кабель монтажный, с медными жилами, гибкий, парной скрутки, с индивидуальным экранированием пар, в оболочке из ПВХ- пластиката пониженной горючести, с общим экранированием, холодостойкий, с числом и сечением жил:2х2х0,75" Кол-во: 9

"Позиция 63" "Хомут кабельный 2,5х150, L=150мм, черный нейлон" Кол-во: 60

"Позиция 64" "Площадка самоклеющаяся 20х20 под хомуты, черная, нейлон" Кол-во: 30

"Позиция 65" "DIN - рейка оцинкованная, L=500 (600)мм." Кол-во: 1

"Позиция 66" "Шина "N" нулевая в корпусе на DIN - рейку, 2х7 групп,63А" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Концевой стопор" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Разделительная пластина серая" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Клемма проходная винтовая 2-конт. заземляющая, сечение провода 0,14-14мм²" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Клемма проходная винтовая 2-конт. серая сечение провода 0,14-14мм²" Кол-во: 28

"Позиция 71" "Автоматический выключатель двухполюсный,16А, х-ка С" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Автоматический выключатель двухполюсный,4А, х-ка С" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Автоматический выключатель однополюсный,20А, х-ка С" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Сальник MG20, для кабелей 10…14мм, IP68" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Сальник MG40, для кабелей 20…29мм, IP68" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Сплошная стальная монтажная плата,950х550 мм (ВхШ)" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Корпус настенный стальной с прозрачной дверью с замком, 1000х600х250мм (ВхШхГ), IP66" Кол-во: 1

"Позиция 78" "ШВПП Шкаф для установки вторичных приборов в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, желто/зеленого цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, голубого цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 81" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, черного цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Кабель монтажный, с медными жилами, гибкий, парной скрутки, с индивидуальным экранированием пар, в оболочке из ПВХ- пластиката пониженной горючести, с общим экранированием, холодостойкий, с числом и сечением жил:2х2х0,75" Кол-во: 8

"Позиция 83" "Хомут кабельный 2,5х150, L=150мм, черный нейлон" Кол-во: 50

"Позиция 84" "Площадка самоклеющаяся 20х20 под хомуты, черная, нейлон" Кол-во: 25

"Позиция 85" "DIN - рейка оцинкованная, L=250мм." Кол-во: 2

"Позиция 86" "Концевой стопор" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Клемма проходная винтовая 2-конт. заземляющая, сечение провода 0,14-14мм²" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Клемма проходная винтовая 2-конт. серая сечение провода 0,14-14мм²" Кол-во: 16

"Позиция 89" "Розетка с заземляющим контактом на DIN-рейку, Uн:~250В, Iн:16А" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Автоматический выключатель однополюсный,10А, х-ка С" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Автоматический выключатель двухполюсный,4А, х-ка С" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Сальник MG16, для кабелей 6…10мм, IP68" Кол-во: 8

"Позиция 93" "Сальник MG20, для кабелей 10…14мм, IP68" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Сальник MG40, для кабелей 20…29мм, IP68" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Корпус настенный стальной с 2 дверьми с замком, с монтажной платой 1000х1000х300мм (ВхШхГ), IP55" Кол-во: 1

"Позиция 96" "ШВПР-2 Шкаф для установки вторичных приборов в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, желто/зеленого цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 8

"Позиция 98" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, голубого цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 8

"Позиция 99" "Провод установочный, с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ-пластиката, черного цвета, с числом сечения жил:1х1,5" Кол-во: 8

"Позиция 100" "Кабель монтажный, с медными жилами, гибкий, парной скрутки, с индивидуальным экранированием пар, в оболочке из ПВХ- пластиката пониженной горючести, с общим экранированием, холодостойкий, с числом и сечением жил:2х2х0,75" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Концевой стопор" Кол-во: 8

"Позиция 102" "Клемма проходная винтовая 2-конт. серая сечение провода 0,14-14мм²" Кол-во: 29

"Позиция 103" "Сальник MG16, для кабелей 6…10мм, IP68" Кол-во: 7

"Позиция 104" "Сальник MG20, для кабелей 10…14мм, IP68" Кол-во: 4

"Позиция 105" "ШВПР-1 Шкаф для установки вторичных приборов в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Кнопка черная, с возвратом, 1НО" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Розетка для реле" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Реле, 24B(DC), со светодиодной индикацией" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Механическая взаимная блокировка" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Контактор трехполюсный для управления электродвигателями 400B с катушкой управления 230В, 25А(АСЗ)" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Сальник, IP68, для кабеля Ø7...12мм" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Кнопка, "аварийный останов", возврат поворотом, 1 НЗ, Ø22мм, IP66" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Сальник PG29" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Корпус для разъемов D-SUB (кожух)" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Разъем стандарта D-SUB двухрядный (вилка)" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Трансляционный микшер-усилитель" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Комплект электролитического заземления Zandz" Кол-во: 6

"Позиция 118" "Ящик распределительный, IP65, УХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Ящик распределительный 1н=10 A, IP65, УХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Сальник PG21" Кол-во: 5

"Позиция 121" "Программатор режимов ЭЧП-Ф-01 (ФР)" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Контактор модульный с ручным управлением iCТ ЗР 63 4HO, 380/220 В, Uкат=220-240 В, Iн=63 A, IP20," Кол-во: 1

"Позиция 123" "Выключатель автоматический модульный iC60N ЗР С20 400/230 В, Iн=20 А, Iср=(5-10)iн,6кА, IP20," Кол-во: 5

"Позиция 124" "Выключатель автоматический модульный iC60N 1Р С1 230 В, Iн=1 А, Iср=(5-10)Iн, 6кА, IP20," Кол-во: 1

"Позиция 125" "Клемма серая" Кол-во: 14

"Позиция 126" "Кнопка, с возвратом, зеленая, 1НО, Ø22мм, IP66" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Корпус, 2 отв. для устр. Ø22мм, IP65" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Пост управления Пускт/Стоп в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Преобразователь частоты, 55кВт" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Автоматический выключатель Зр, 125А" Кол-во: 1