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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ПАО «НМЗ»

    Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ПАО «НМЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077463Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705077463

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ПАО «НМЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к ТЗ

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Проект Договора

    Приложение к Договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50 доб. 712

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077463Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:01GMT +323.05.2017 10:0123.05.2017 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705077463Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705077463Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 18:0031.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077463Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077463Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС

    Начальная цена

    1 129 849,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    56 492,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    56 492,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, Сормовское ш., д. 21. Территорией страхования является территория Российской ФедерацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НМЗ
    Все закупки и тендеры АО НМЗ

    Адрес местонахождения

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС"

    Кол-во: 1129849

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