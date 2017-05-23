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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705077463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ПАО «НМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50 доб. 712
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077463Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:01GMT +323.05.2017 10:0123.05.2017 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705077463Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705077463Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 18:0031.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077463Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТСг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС
Начальная цена
1 129 849,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
56 492,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, Сормовское ш., д. 21. Территорией страхования является территория Российской ФедерацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
65.12.21
65.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1129849
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