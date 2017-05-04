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Номер извещения
ГП705010
Уникальный номер закупки
51
Наименование закупки
Выполнение работ по плану подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 111-44-25
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Kiselev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по плану подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 10:30 GMT +304.05.2017 10:3004.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705010Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по плану подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 10:3004.05.2017 10:3004.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705010Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по плану подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по плану подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по плану подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК ОМЗ - ИЖОРА
Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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