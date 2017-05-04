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Номер извещения
ГП705013
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Перевозка оборудования (Австрия - РФ, Брянская область, Хмелево)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Почтовый адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Контактный телефон
+7 910 299-24-80
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Ney@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ней Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевозка обрудования из Австрии (график отгрузок с 10-05-2017 по 16-05-2017, в разделе Документация) 12 еврофур (из них 2 мегатрейлера), FCA, Lichtenworth
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 15:00 GMT +304.05.2017 15:0004.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705013Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка обрудования из Австрии (график отгрузок с 10-05-2017 по 16-05-2017, в разделе Документация) 12 еврофур (из них 2 мегатрейлера), FCA, LichtenworthБрянск
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 15:0004.05.2017 15:0004.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705013Дата и время вскрытия заявок Перевозка обрудования из Австрии (график отгрузок с 10-05-2017 по 16-05-2017, в разделе Документация) 12 еврофур (из них 2 мегатрейлера), FCA, LichtenworthБрянск
Подведение итогов не позднее
10.05.2017 23:5910.05.2017 23:5910.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705013Подведение итогов не позднее Перевозка обрудования из Австрии (график отгрузок с 10-05-2017 по 16-05-2017, в разделе Документация) 12 еврофур (из них 2 мегатрейлера), FCA, LichtenworthБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.05.201710.05.2017 23:5910.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705013Подведение итогов не позднее Перевозка обрудования из Австрии (график отгрузок с 10-05-2017 по 16-05-2017, в разделе Документация) 12 еврофур (из них 2 мегатрейлера), FCA, LichtenworthБрянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка обрудования из Австрии (график отгрузок с 10-05-2017 по 16-05-2017, в разделе Документация) 12 еврофур (из них 2 мегатрейлера), FCA, Lichtenworth
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
FCA, Lichtenworth - 12 фур
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Брянская область, ПрогрессРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БрянскАгрострой
Все закупки и тендеры БрянскАгрострой
Адрес местонахождения
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
49.41.19.000
49.42
Документация лота
Кол-во: 1
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