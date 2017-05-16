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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку нержавеющих труб на проект СПГ Высоцк.

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб на проект СПГ Высоцк.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705007Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб на проект СПГ Высоцк.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений

    тех.документация

    тех.документация

    тех.документация

    тех.требование

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +49 5505 933 32 доб. 475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    E.Korchagina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Корчагина Евгения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705007Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705007Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2017 10:3031.08.2017 10:3031.08.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705007Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201731.08.2017 10:3031.08.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705007Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб проект СПГ Высоцк.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    труба 2930 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, г. Санкт-Петербург, Колпино,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течении 30 калнедарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "нержавеющие трубы"

    Кол-во: 2930

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