Капитальный ремонт кровли корпуса №48 АКБ (административно-бытовой комплекс).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: в течение 40 рабочих дней с даты заключения договора. Аванс не предусмотрен. Расчет по Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в полном объеме и без замечаний, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.