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    Главная / Торги / Капитальный ремонт кровли корпуса №48 АКБ (административно-бытовой комплекс).

    Капитальный ремонт кровли корпуса №48 АКБ (административно-бытовой комплекс).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 15:0018.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076835Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК) ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705076835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт кровли корпуса №48 АКБ (административно-бытовой комплекс).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в ТЗ

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 572-67-17

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матушкин Роман Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 15:00 GMT +318.05.2017 15:0018.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076835Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК) Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 15:0018.05.2017 15:0018.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705076835Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК) Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076835Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК) Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК)

    Начальная цена

    11 992 053,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Состав и объем работ: в соответствии с ТЗ (Приложение №2 к договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: в течение 40 рабочих дней с даты заключения договора. Аванс не предусмотрен. Расчет по Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в полном объеме и без замечаний, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Изменения в ТЗ

    11.05.2017

    Извещение

    03.06.2017

    Документация

    03.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт кровли корпуса 48 (АБК) "

    Кол-во: 1245

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