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Номер извещения
31705078113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 в комплектации: погрузочное оборудование с ковшом (объем 2,3 м3), отвал для снега, передняя подметальная щетка для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-56-54
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Девятовский Василий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705078113Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время проведения
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705078113Дата и время проведения Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078113Подведение итогов не позднее Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шасси погрузочного многофункционального Амкодор 342С4 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
5 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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