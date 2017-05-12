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Номер извещения
31705076658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение технического обслуживания транспортных средств марки ГАЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 572-24-71
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение технического обслуживания транспортных средств марки ГАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 10:00 GMT +312.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076658Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического обслуживания транспортных средств марки ГАЗХимки
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705076658Дата и время вскрытия заявок Проведение технического обслуживания транспортных средств марки ГАЗХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение технического обслуживания транспортных средств марки ГАЗ
Начальная цена
442 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Состав и объем работ: в соответствии с ТЗ (Приложение №2 к договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По фактическому адресу нахождения производственной базы Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
45.20.11
45.20
Документация лота
Кол-во: 48
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