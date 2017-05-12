Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Компенсация транспортных расходов Экспедитора производится в размере фактически понесенных Экспедитором транспортных расходов, определяемом на основании предоставления подтверждающих документов (заверенные копии счетов – фактур и актов выполненных работ третьих лиц, при условии их привлечения к перевозке) и вознаграждение Экспедитора по курсу РФ в рублях на дату оказания услуг (выставления счета) в течение 30 дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.