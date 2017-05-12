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Номер извещения
ГП705004
Уникальный номер закупки
035
Наименование закупки
транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, India, запрос 035
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
L.Lapteva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаптева Людмила Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, India
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 11:00 GMT +312.05.2017 11:0012.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705004Дата и время окончания срока приема заявок транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, IndiaЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 11:0012.05.2017 11:0012.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705004Дата и время вскрытия заявок транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, IndiaЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705004Подведение итогов не позднее транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, IndiaЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, India
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту Россия, г. Екатеринбург - Индия, на условиях DDP Rourkela Steel Plant, India
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
50.20
49.41
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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