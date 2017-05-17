"Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения"

39/14.01.22/КО/Э Выполнение работ по исследованию причин коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа оборудования установки ГО-4 цеха №11 по тракту движения нестабильного гидрогенизата от С-3 до К-3, от Е-4 до К-2 и далее до Е-3