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    Главная / Торги / Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения

    Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705023Дата и время окончания срока приема заявок Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторожденияЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705023

    Уникальный номер закупки

    02-0113-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 02-0113-17 с переносом от 23.05.2017

    Документация 02-0113-17

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-82

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705023Дата и время окончания срока приема заявок Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторожденияЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705023Дата и время вскрытия заявок Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторожденияЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2017 13:0023.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705023Подведение итогов не позднее Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторожденияЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201723.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705023Подведение итогов не позднее Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторожденияЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения

    Начальная цена

    8 142 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    72.19.50.000

    Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Определение коррозионно-активных веществ в сточных водах Южно-Русского месторождения"

    Кол-во: 0

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