Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в на условиях предоплаты 50 % от стоимости договора в течении 10 банковских дней с даты подписания договора в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, оставшуюся часть 50 % по факту поставки продукции, на основании подписанных уполномоченными лицами актов сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема –передачи товара, оформленных в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, товарных накладных по Форме ТОРГ-12, и документов, подтверждающих качество продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.