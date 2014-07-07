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    Главная / Торги / Закупка кабельных изделий

    Закупка кабельных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2014 11:3007.07.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406393Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельных изделийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406393

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма коммерческого предложения

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 11:30 GMT +307.07.2014 11:3007.07.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406393Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельных изделийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 11:3007.07.2014 11:3007.07.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406393Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельных изделийМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406393Подведение итогов не позднее Закупка кабельных изделийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201408.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406393Подведение итогов не позднее Закупка кабельных изделийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция должна произведена не ранее 2013 года. Продукция должна соотвествовать всем требованиям ГОСТ и технического задания. Срок поставки продукции июль 2014 г. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 10 дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    форма коммерческого предложения

    28.01.2017

    проект договора

    28.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник кабельный 16-8-6 (под опрессовку)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Наконечник кабельный 25-10-8 (под опрессовку)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Наконечник кабельный 240-20-24 (под опрессовку)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Наконечник кабельный 32-12-10 (под опрессовку)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Наконечник кабельный 50-12-11 (под опрессовку)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Наконечник кабельный 70-12-13 (под опрессовку)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Наконечник кабельный 95-12-15 (под опрессовку)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Наконечник кабельный 240-20-24 (под опрессовку)"

    Кол-во: 98

    "Позиция 9"

    "зажим прокачивающий 16-70/1,5-10"

    Кол-во: 600

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