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Номер извещения
ГП705002
Уникальный номер закупки
038
Наименование закупки
Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.05.2017 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-64 доб. 79142412922
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Evgeny.Simakov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Симаков Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 09:00 GMT +316.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705002Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 09:0016.06.2017 09:0016.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705002Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 11:0031.07.2017 11:0031.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705002Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201731.07.2017 11:0031.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705002Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение комплекса земляных работ в составе: Выемка шлама "Аварийной емкости" - 95,0 т.м3 Выемка грунта - 70.5 т.м3 Замена грунта - 63,0 т.м3 Устройство тела дамбы - 10,3 т.м3 Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО “Нерюнгринский район”, Северо-западный участок Эльгинского каменноугольного месторожденияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
43.12.11.190
43.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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