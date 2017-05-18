Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Возможен авансовый платеж на перебазировку техники на объект строительства (на основании представленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком расчетом), но не более 10% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком (АО “Углеметбанк”), предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 2.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 60 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; 2.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются под гарантийный срок 2 года. 3. Объемы и номенклатуру материалов, поставляемых на объект строительства, определяет Заказчик.