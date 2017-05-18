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Номер извещения
ГП705001
Уникальный номер закупки
037
Наименование закупки
Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.05.2017 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-64 доб. 79142412922
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Evgeny.Simakov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Симаков Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 11:00 GMT +318.05.2017 11:0018.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 11:0018.05.2017 11:0018.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705001Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 11:0031.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705001Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705001Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. на участке Эльгинского каменноугольного месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение комплекса земляных работ в составе: Устройство противофильтрационного экрана - 34,09 т.м2; Устройство подстилающего и защитного слоя из песка - 24,0 т.м3; Устройство пригрузки из щебеночного грунта фракции 20-40мм - 15,2 т.м3; Устройство канавы аварийного сброса -350 м3. Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО “Нерюнгринский район”, Северо-западный участок Эльгинского каменноугольного месторожденияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
43.12.11.190
43.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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