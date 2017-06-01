Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: "Реконструкция сетей водоотведения по ул. Симферопольская в районе ул. Новороссийская в г. Краснодаре"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705113738 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: "Реконструкция сетей водоотведения по ул. Симферопольская в районе ул. Новороссийская в г. Краснодаре" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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