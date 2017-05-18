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Номер извещения
31705075574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по нанесению покрытия на титановые пластины
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.04.2017 08:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по нанесению покрытия на титановые пластины.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705075574Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по нанесению покрытия на титановые пластины.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705075574Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по нанесению покрытия на титановые пластины.Краснодар
Подведение итогов не позднее
18.07.2017 14:0018.07.2017 14:0018.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705075574Подведение итогов не позднее выполнение работ по нанесению покрытия на титановые пластины.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по нанесению покрытия на титановые пластины.
Начальная цена
740 343,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
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